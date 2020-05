Serie A-Sky, a rischio la trasmissione delle partite in tv

Braccio di ferro in corso tra Lega di Serie A e Sky: senza la sesta rata, a rischio la trasmissione delle ultime cinque partite di campionato

Su Sky pende l’ingiunzione di pagamento che la Lega di Serie A ha emesso per il mancato pagamento, nei tempi previsti, della sesta e ultima rata dei diritti televisivi. Dazn e Img, per ora, non sono arrivati al muro contro muro, ma gli sviluppi sono imprevedibili. Lo scontro con il broadcaster che detiene la fetta più cospicua dei diritti – trasmette in esclusiva sette partite su dieci per ogni giornata – si è inasprito di molto. Tanto che, riporta Calcio e Finanza, la Lega avrebbe addirittura minacciato – nel caso in cui perduri il ritardo nei pagamenti – di oscurare a Sky le ultime cinque giornate di campionato. Non ci sarebbe così modo, per i tifosi, di assistere a gran parte del finale di Serie A, dal momento che resterebbero solo le tre partite trasmesse da Dazn. Ad ogni modo nulla è ancora deciso: la battaglia è aperta.