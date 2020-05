Serie A, il calendario del Torino alla ripresa del campionato 2019/2020

La serie A riprenderà sabato 20 giugno e terminerà domenica 2 agosto: per il Torino non ci saranno più di due giorni di pausa tra una partita e l’altra

Tredici partite in sei settimane, non più di due giorni di riposo fra una gara e l’altra nonostante il caldo estivo che farà sentire ancora di più la fatica: è il tour de force che dovrà affrontare al Torino, ma anche alle altre squadre, quando il campionato riprenderà. A differenza di quanto proposto negli scorsi giorni, la serie A non ripartirà con i recuperi della 25ª giornata ma si giocherà immediatamente il 27° turno: nel weekend del 20 e 21 giugno la formazione di Moreno Longo scenderà in campo l’Udinese, mercoledì 24 recupererà invece il match contro il Parma. Sabato 27 o domenica 28 affronterà poi la prima trasferta, in casa del Cagliari, dopodiché sarà di scena nel turno infrasettimanale contro la Lazio. Uno tra sabato 4 e domenica 5 luglio sarà poi il giorno del derby contro la Juventus.

Serie A, il calendario: da decidere anticipi e orari

Il calendario della ripresa della serie A non è ancora ufficiale ma, ora che è arrivato l’ok dal Governo per riprendere, la Lega lo stilerà nelle prossime ore decidendo anche quali saranno i vari anticipi. Restano da capire gli orari delle partite, considerato che i calciatori non vorrebbero scendere in campo prima delle 18: quel che è certo è che durante il weekend, sia al sabato che alla domenica, le varie gara saranno spalmate in tre fasce orarie differenti. Tutte le partite saranno giocate a porte chiuse.

Serie A: il calendario del Torino alla ripresa

Domenica 21/6 Torino-Udinese

Mercoledì 24/6 Torino-Parma

Domenica 28/6 Cagliari-Torino

Mercoledì 1/7 Torino-Lazio

Domenica 5/7 Juventus-Torino

Mercoledì 8/7 Torino-Brescia

Domenica 12/7 Inter-Torino

Mercoledì 15/7 Torino-Genoa

Domenica 19/7 Fiorentina-Torino

Mercoledì 22/7 Torino-Hellas Verona

Domenica 26/7 Spal-Torino

Mercoledì 29/7 Torino-Roma

Domenica 2/8 Bologna-Torino

NB: in ogni weekend abbiamo indicato la domenica e nei turni infrasettimanali il mercoledì come giorni delle partite, alcune potrebbero però essere anticipate al sabato e al martedì.