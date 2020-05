Giampaolo e gli altri, tutti in stand-by: la salvezza del Toro passa da Longo

Il Torino, con la Serie A prossima alla ripresa, è concentrato solo sul presente: il futuro della panchina in stand-by, fronte comune a supporto di Longo

Una certezza: da qui fino alla fine della Serie A 2019/2020, in casa Torino nessuno parlerà del futuro della panchina. O almeno lo farà malvolentieri. Il presidente Cairo e il direttore dell’area tecnica, Vagnati, hanno tutta l’intenzione di appoggiare in pieno l’allenatore in sella, Moreno Longo. Per questo hanno messo in stand-by i discorsi – sì embrionali, ma non inventati – per Giampaolo e Juric. I due, nelle scorse settimane, erano emersi come candidati solidi alla guida tecnica della prossima stagione. Poi due eventi hanno cambiato lo scenario: dapprima l’ufficializzazione dell’ex ds della Spal nel ruolo che fu di Bava, poi la certezza che la stagione di Serie A si concluderà.

Vagnati e Cairo concentrati solo sulla salvezza

Vagnati, assieme a Cairo, ha fatto quadrato attorno a Longo sin dalla sua prima conferenza stampa. “E’ il nostro allenatore, al momento è il migliore possibile e crediamo in lui”. Per il futuro si vedrà, ma intanto per queste tredici partite che segneranno il destino del Toro la fiducia nell’attuale allenatore sarà totale. Toccherà a lui portare in fondo la corsa salvezza.

Già, perché il campionato è ancora tutto da decidere. I granata sono solo a più due sulla zona retrocessione e dovranno dare fin da subito un segnale di speranza, per non finire intrappolati nel gorgo imprevedibile delle partite della paura.

Anche per questo la società ha optato per una, condivisibile, campagna di sostegno all’ex Primavera. Sarebbe impossibile, infatti, intraprendere un tour de force dall’esito ancora incerto senza tendere la mano a Moreno e al suo staff.