Falque, priorità al Toro: per ora niente Spal, lo spagnolo prende tempo

Calciomercato Torino / Iago Falque vorrebbe restare e tornare protagonista in granata. Intanto Walter Mazzarri lo ha convocato per la gara contro l’Atalanta

Alla Spal aspettavano una risposta da Iago Falque entro ieri, quella che è arrivata non ha però di certo soddisfatto i dirigente biancazzurri: lo spagnolo ha infatti al momento declinato la proposta di trasferirsi immediatamente in prestito alla corte di Leonardo Semplici, prendendo altro tempo per decidere il proprio futuro. Il desiderio del calciatore è infatti quello di restare al Torino e tornare a essere protagonista con la maglia addosso. Così come ha fatto nelle scorse tre stagioni.

Calciomercato Torino: Falque cerca spazio in granata

Walter Mazzarri lo ha intanto convocato per la partita contro l’Atalanta: un chiaro segnale di come il giocatore sia al momento concentrato solamente sul Torino e non distratto dalle tante voci di mercato intorno a lui. Lo scorso anno Falque fu decisivo nella vittoria per 2-0 contro i bergamaschi (sua la seconda rete che ha chiuso la partita) e anche questa sera spera di poter dare il proprio contributo alla causa granata, in modo da convincere tutti a toglierlo dal mercato.

Allo stesso tempo, però, il fantasista spagnolo non vuole precludersi tutte le possibilità e per questo ha chiesto altro tempo alla Spal, ma anche a Genoa e Al-Nasr che, pur non avendo ancora formulato una vera e propria offerta per lui, continuano a seguire Falque con grande interesse.