Torino-Atalanta: i convocati di Walter Mazzarri e di Gian Piero Gasperini in vista del match di sabato sera alle 20:45 al Grande Torino

Dopo il ko esterno contro il Sassuolo e dopo il ko interno contro la SPAL, si sfidano sabato sera alle 20:45 Torino e Atalanta per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. In casa Torino sono molte le defezioni per l’allenatore Walter Mazzarri che dovrà fare a meno di Ola Aina e Rincon per squalifica e di Baselli, Zaza e Ansaldi per infortunio. Per l’Atalanta di Gasperini invece ci sarà di nuovo spazio per Hateboer che torna dalla squalifica del turno precedente mentre in porta torna Gollini. Izzo e Lukic i diffidati per il Toro, Malinovskyi per l’Atalanta.

Torino-Atalanta: i convocati di Mazzarri

Mazzarri ha convocato 20 giocatori per la partita di domani sera contro l’Atalanta, tra questi ci sono anche i Primavera Singo e Adopo. Assenti, oltre agli squalificati Aina e Rincon, anche gli infortunati, Ansaldi, Zaza e Baselli.

PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani.

DIFENSORI: Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou, Singo.

CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Lukic, Meité.

ATTACCANTI: Belotti, Edera, Falque, Millico, Verdi.

Torino-Atalanta: i convocati di Gasperini

In attesa di comunicazioni ufficiali