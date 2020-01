Torino e Spal hanno trovato l’accordo per il ritorno di Bonifazi alla corte di Semplici: prestito con obbligo di riscatto in favore del club emiliano

Kevin Bonifazi è a un passo dal tornare (per la terza volta) alla Spal. La società emiliana ha infatti trovato l’accordo con il Torino per l’acquisto del difensore, slegando la trattativa da quella che potrebbe portare alla corte di Leonardo Semplici anche Iago Falque. La formula dell’operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione in favore degli emiliani fissato a 12 milioni di euro. Una cifra quasi da record per la Spal.

Calciomercato Torino: Bonifazi alla Spal in prestito con obbligo di riscatto

L’accordo tra le due società (e anche tra il club biancazzurro e Bonifazi) era in realtà già stato trovato negli scorsi giorni ma la trattativa era legata a quella per Falque. In attesa di ricevere una risposta da parte dell’attaccante spagnolo, che entro domani dovrebbe comunque comunicare la sua decisione riguardo alla proposta della Spal, i dirigenti emiliani hanno deciso di slegare le due trattative, avanzando comunque l’offerta per il prestito di Bonifazi con obbligo di riscatto a 12 milioni. Ora si attende che l’operazione venga ufficializzata.

Come aveva sottolineato anche Colombarini dopo la partita di lunedì contro l’Atalanta, l’obiettivo della Spal è quello di avere il difensore a disposizione già per il derby emiliano contro il Bologna in programma sabato pomeriggio.