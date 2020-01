Falque, il sì alla Spal entro venerdì: arriva l’ultimatum

Calciomercato Torino / Iago Falque deve scegliere: la Spal aspetta la sua risposta entro la settimana. E con Bonifazi la trattativa si può slegare

Il bivio di Iago Falque: andare a Ferrara, dove lo aspetta la Spal, o restare (per quanto ancora?) al Torino. Estensi e granata hanno dato un ultimatum allo spagnolo, che dovrà sciogliere le riserve entro e non oltre venerdì. Ancora ieri pomeriggio dall’entourage traspariva tutta la freddezza del numero 10 riguardo all’ipotesi biancazzurra, che continua a non convincerlo. E a cena giocatore e procuratore hanno fatto il punto della situazione in un hotel di Milano. Tra il Toro e gli spallini è tutto fatto: operazione da 11 milioni e rotti per il prestito con obbligo di Bonifazi e il prestito secco dell’ala di Vigo.

Falque-Spal: attesa a tempo

Se entro il weekend dovesse arrivare una risposta affermativa da Falque, allora la trattativa gestita da Massimo Bava e Urbano Cairo andrà in porto. Altrimenti si ragionerà con più attenzione sul passaggio del solo Bonifazi alla corte di Semplici, opzione che sottotraccia è già al vaglio delle parti in causa – nonostante le dichiarazioni pubbliche del patron emiliano Colombarini abbiano definito inscindibile il doppio acquisto.

Ma servirebbe, a quel punto, una nuova contrattazione sulla parte economica. Con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe.

Con Bonifazi la trattativa si può slegare. Ma Iago…

Insomma, tutto è appeso a Iago. Che, dal canto suo, ha messo il suo “Focus” sul Filadelfia (così recitava una sua storia Instagram di inizio settimana). Come già si è più volte ribadito su queste pagine, lo spagnolo preferirebbe il Toro più di ogni altra pista. Più di Dubai (dove lo segue l’Al-Nasr), più della Spal. Che però attende ancora una sua risposta definitiva. E lo farà fino a venerdì.