Falque, l'Al-Nasr alza il pressing: lo spagnolo ci pensa - Toro.it

Calciomercato Torino / La Spal insiste ma Falque prende tempo: l’attaccante non è convinto di partire ma l’ipotesi di un trasferimento a Dubai lo stuzzica

Restare o andare via? E nel caso, dove? Sono queste le domande che in queste ore si sta ponendo Iago Falque e a cui presto dovrà dare una risposta. La Spal lo sta corteggiando da tempo ma il trasferimento a Ferrara non convince lo spagnolo, è così che l’Al-Nasr sta ora alzando il proprio pressing per provare a portare negli Emirati Arabi Uniti il numero 10 granata. Per riuscire a portare a termine la propria missione, il club di Dubai è disposto a mettere sul piatto un ingaggio da top player per Falque.

Calciomercato Torino: Falque deciderà il suo futuro nei prossimi giorni

In questi giorni, come dicevamo, l’attaccante spagnolo sta riflettendo sul proprio futuro: è consapevole del fatto che restando al Torino non avrebbe un posto da titolare garantito mentre alla Spal sarebbe un titolare inamovibile. All’Al-Nasr, invece, oltre a rimpinguare il conto in banca avrebbe anche l’opportunità di affrontare un’esperienza di vita differente, pur militando in un campionato certamente inferiore dal punto di vista tecnico a quello italiano. Entro fine settimana il fantasista dovrebbe dare una risposta.

A volere Falque all’Al-Nasr è una vecchia conoscenza del Torino: Krunoslav Jurčić, ex centrocampista croato che a gennaio del 2000 arrivò sotto la Mole e indossò la maglia granata per un anno e mezzo, senza però lasciare un grande ricordo. Appena 18 presenze e nessun gol prima di essere ceduto alla Sampdoria.