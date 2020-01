Zaza, l’infortunio lo allontana dal mercato

L’infortunio subito negli ultimi giorni da Simone Zaza rende quasi certamente impraticabile la strada di una cessione per l’attaccante

Simone Zaza non partirà a gennaio, a meno di clamorosi sviluppo. L’infortunio che il centravanti ha subito lo toglie quasi definitivamente da ogni possibile trattativa di calciomercato di queste ultime settimane. Gli esami a cui l’attaccante si è sottoposto nelle scorse ore hanno confermato un problema ai flessori che potrebbe tenere ai box il giocatore fino al termine della sessione invernale di mercato, se non oltre: anche per questo motivo difficilmente il numero 11 si muoverà da Torino.

Torino Zaza verso la permanenza

Se l’infortunio è stata la pietra tombale su ogni possibile ipotesi di cessione di Zaza in questa sessione di calciomercato, anche la cifra che Urbano Cairo e il ds Bava richiedevano alle possibili contendenti del giocatore granata (intorno ai 15 milioni di euro) ha dato una sensibile spallata alle possibilità di acquisizione da parte di altre squadre di Serie A o estere. Nelle scorse settimane per il numero 11 granata c’erano stati alcuni sondaggi da parte della Fiorentina (che ha poi virato con decisione su Patrick Cutrone) e della Spal, ma mai sulla scrivania del presidente Urbano Cairo è arrivata una vera e propria offerta.