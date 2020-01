Bonifazi alla Spal: è tutto fatto. Ma Falque (per ora) blocca l’operazione

Calciomercato Torino / Il patron della Spal, Colombarini, conferma: “Abbiamo l’accordo per Bonifazi e Falque, ma Iago non sembra convinto”

Kevin Bonifazi è pronto a tornare per la terza volta alla Spal. Il club ferrarese ha trovato l’accordo sia con il Torino che con il giocatore ma, al momento, l’operazione è bloccata per via di Iago Falque. L’intesa raggiunta tra le due società prevede infatti il passaggio in biancazzurro di entrambi i giocatori ma l’idea di chiudere la stagione alla corte di Leonardo Semplici non sembra convincere lo spagnolo. Entro la fine della settimana la cessione del difensore dovrebbe però formalizzarsi, indipendentemente da cosa deciderà di fare Falque.

Colombarini: “Falque? Spero che il risultato di stasera possa fargli cambiare idea”

A fare il punto della situazione delle due trattative ci ha pensato il patron della Spal, Simone Colombarini, dopo il successo della squadra ferrarese sul campo dell’Atalanta. “Noi vogliamo migliorare la squadra. Abbiamo l’accordo per due giocatori importanti con il Torino – ha dichiarato il proprietario della Spal – con Bonifazi non abbiamo nessun problema, mentre per Iago Falque c’è qualche cosa da sistemare, non tanto di carattere economico, ma più che altro perché lui non sembra convinto di accettare una squadra meno blasonata del Torino”.

Riferendosi sempre all’attaccante spagnolo, Colombarini non ha però perso le speranze di riuscire a portarlo a Ferrara. “Spero che il risultato di questa sera possa fargli cambiare idea – ha proseguito – noi siamo disposti a fare uno sforzo importantissimo, che ci possa dare una spinta in più”.

Calciomercato Torino: Bonifazi – Falque, operazioni (per ora) collegate

Il patron della Spal ha poi spiegato come le operazioni per Bonifazi e Falque siano, per il momento, legate fra loro: “L’operazione che stiamo cercando di fare prevede l’arrivo di entrambi i giocatori. Speriamo che possa andare così. Stiamo facendo tantissimo per averli già nel derby contro il Bologna. Abbiamo deciso così perché ci possono dare tanto. Non si tratta di un investimento a cuor leggero, ci abbiamo riflettuto tanto e abbiamo deciso di provarci. Speriamo di riuscirci”.