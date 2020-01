Calciomercato, possibile ritorno in Italia per Acquah

Calciomercato Serie A / Il Lecce è vicino a chiudere per l’ex Toro, la Roma prova a chiudere comunque per Politano, dopo lo scambio saltato con Spinazzola

Continuano le trattative di calciomercato in Serie A, con diverse squadre al centro di questioni irrisolte. Prime fra tutti Roma e Inter, sul caso Politano-Spinazzola. Sembrava quasi fatta per lo scambio tra i due giocatori, ma le cose si sono complicate strada facendo. Un primo accordo verbale aveva sancito il patto, ma come si suol dire “verba volant scripta manent”. Le visite mediche avrebbero fatto ritrattare i nerazzurri, non convinti dello stato di forma del giocatore giallorosso: la richiesta di ulteriori accertamenti sarebbe però stata rispedita al mittente, con i due calciatori bloccati nei club di destinazione. Eppure ieri col Genoa Spinazzola ha regolarmente giocato senza palesare alcun problema di forma. Petrachi cercherà di portare avanti la trattativa per Politano, rinforzo necessario dopo gli ultimi infortuni mentre a questo punto Spinazzola resterà in giallorosso. Il Lecce ha invece chiuso per un ex Toro, Afriyie Acquah, che arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Yeni Malatyaspor.

Fiorentina, da Caprari a Juan Jesus passando per Duncan

Situazione meno complicata in casa Viola. Per la difesa del club fiorentino, il profilo individuato sarebbe quello di Juan Jesus, che però potrebbe diventare merce di scambio per l’arrivo di Suso in giallorosso. Intanto però, la Fiorentina non resta con le mani in mano. Avrebbe infatti messo nel mirino Caprari e dopo un primo no della Samp non si è di certo fermata: se la prima offerta messa sul piatto includeva anche il cartellino di Boateng, la Viola avrebbe cambiato approccio. Ha infatti richiesto il prestito a 1 milione, con il riscatto fissato attorno ai 6. I blucerchiati cercano di temporeggiare, tenendsi aperte anche altre ossibilità, con Ranieri che spera nella conferma del giocatore. Su di lui intanto anche Sassuolo e Parma, ma il club fiorentino resta favorito. Commisso intanto si guarda intorno per gli altri reparti: continua la ricerca di un accordo per Duncan, dei neroverdi, che avrebbero fissato un prezzo eccessivo secondo Pradè (20 milioni per il centrocampista). Restano aperte anche le piste Kondogbia, attualmente al Valencia, e Berge, giocatore del Genk.

Calciomercato Serie A, le trattative delle altre

Anche gli altri club di Serie A continuano la ricerca dei colpi perfetti per poter ottenere il massimo dal girone di ritorno. Il Genoa infatti, molto attivo in questa sessione di mercato, per dare a Nicola tutto ciò di cui necessita, vorrebbe Juan Fernando Quintero, centrocampista classe ’93 del River Plate con la formula prestito con diritto di riscatto. Intanto i rossoblu restano sulle tracce di Ceccherini e De Maio per rinforzare eventualmente il reparto difensivo. L’Atalanta sta per concludere un affare da circa 4 milioni con l’Heracles per il terzino classe ’99 Lennart Czyborra.