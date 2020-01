Younes, non c’è solo il Toro: si inserisce la Sampdoria

Calciomercato Torino / Amin Younes del Napoli è uno dei nomi per il possibile dopo-Falque: ma c’è la concorrenza della Sampdoria

Non c’è solo il Torino su Amin Younes, che dal Napoli andrà via nel corso di questo calciomercato di gennaio. La Sampdoria ha effettuato un primo sondaggio con il club partenopeo proprio mentre portava avanti la trattativa parallela per Lorenzo Tonelli, un altro degli esuberi della rosa di Gattuso. I blucerchiati al momento non hanno affondato il colpo, ma quello dell’olandese è un nome finito prepotentemente in cima alla lista delle opportunità dei doriani.

Torino, Younes è legato al futuro di Falque

I granata, dal canto loro, hanno in testa il classe ’93 per un’eventuale sostituzione in corsa con Iago Falque. Lo spagnolo è sul piede di partenza, ma l’opzione Spal ad oggi proprio non lo convince.

Qualora lo spagnolo, alla fine, partisse Younes è nelle idee di Cairo e Bava uno dei profili più adatti per rimpiazzarlo. Uno scenario tutto da mettere a fuoco, perché sul futuro di Iago ancora non v’è certezza.