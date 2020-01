La Spal aspetta il sì di Falque. E per Bonifazi occhio alla concorrenza

Calciomercato Torino / Ancora aperta la trattativa con la Spal per Bonifazi e Falque. Il difensore potrebbe partire anche senza lo spagnolo

Giorni decisivi per le trattive tra Spal e Torino. Il trasferimento di Bonifazi potrebbe dare definitivamente il via alla sessione di mercato invernale granata, per ora ancora in fase di stallo. Il difensore, che ha trovato poco spazio nel club dove ha giocato con la Primavera arrivando poi in prima squadra, è disposto a tornare alla Spal. In fondo è un club che conosce molto bene, avendo contribuito alla risalita in A nel 2017 ed essendo poi tornato nella scorsa stagione. Il club di Ferrara, che ha già trovato l’accordo con il Torino, ma non ha ancora avuto il sì definitivo del giocatore, starebbe però aspettando una risposta da Iago Falque, altro profilo che piace molto a Semplici, ma che per ora starebbe valutando altre possibilità. Intanto però, essendo trattative indipendenti, potrebbe muoversi qualcosa per per almeno uno dei due.

Non solo la Spal sulle tracce di Bonifazi

Non solo la Spal ha messo nel mirino Kevin Bonifazi e, finchè l’accordo non sarà chiuso, restano aperti gli spiragli di altri club interessati al difensore. Ultimo il Sassuolo, aggiuntosi alla lista di recente. L’ultima giornata di campionato, con le due parti che si sono affrontate a Reggio Emilia, ha infatti permesso un primo contatto tra le due società. L’emergenza infortuni potrebbe costringere il club emiliano a correre ai ripari, offrendo più di quanto possa mettere sul piatto la Spal, per ora disposta a pagare i 12 milioni richiesti dal Toro, e facendolo diventare automaticamente il primo della lista. Intanto non demorde il Bologna, assieme a Cagliari e Fiorentina.

Iago Falque non si esprime

Diversa è invece la questione per Iago Falque. Anche per lui, l’accordo tra il Toro e la Spal sembrerebbe già essere stato delineato, con la volontà del giocatore che però potrebbe bloccare tutto. Lo spagnolo continua a non esprimersi, guardandosi intorno, nella speranza però di poter restare in granata. L’ultimo club che si è fatto avanti è l’Al-Nasr, squadra di Dubai allenata da Krunoslav Jurcic. Per ora sembrerebbe essere la destinazione che più piace all’attaccante. Il Toro attende, così come la società di Ferrara, nella speranza di sbloccare la situazione in stallo e concludere la trattativa.