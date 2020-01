Claciomercato Torino, la Cremonese su Milinkovic-Savic

Calciomercato Torino / La Cremonese, che con l’infortunio di Agazzi è a caccia di un portiere, ha chiesto informazioni su Milinkovic-Savic

Futuro in bilico per Milinkovic-Savic allo Standard Liegi. Dopo la conferma che lo Standard Liegi non lo riscatterà a fine stagione si è aperta un’altra pista per l’estremo difensore di proprietà granata, che potrebbe essere la soluzione ideale. La Cremonese è in emergenza ed il portiere serbo potrebbe essere il giocatore che fa proprio al caso della squadra guidata da Baroni. L’infortunio di Agazzi avrebbe messo alle strette il club di Serie B che potrebbe ripiegare su Milinkovic Savic, che non è l’unico nome in lizza però. Tra i profili seguiti figura anche Marchetti, altra vecchia conoscenza granata.

Rottura definitiva tra lo Standard Liegi e il portiere serbo

Dopo le avventure alla Spal e all’Ascoli, neanche quella allo Standard Liegi avrebbe avuto un epilogo felice per Vanja Milinkovic-Savic. Michel Preud’homme, tecnico del club, avrebbe infatti sottolineato in un’intervista, la volontà di non riscattare l’estremo difensore serbo. “A fine stagione non riscatteremo Milinkovic-Savic, glielo abbiamo già comunicato. Se in questa sessione di mercato troverà una nuova squadra potrà andare via” , queste le parole dell’allenatore, insoddisfatto di quanto visto e quindi non convinto del rendimento di Milinkovic. Il portiere di proprietà del Toro non è mai stato schierato in campionato, ottenendo solamente 3 presenze in Europa League, dove ha subito in totale 6 gol.

Milinkovic Savic non gioca da dicembre

Ora tocca al Toro pensare ad una possibile sistemazione per il serbo, che potrebbe finire nuovamente in prestito. La Cremonese è per ora l’unico club che ha aperto ad una possibile trattativa, nonostante lo scarso minutaggio e le poche occasioni avute nel corso della stagione. Gli infortuni non lo hanno di certo aiutato, riducendo ulteriormente la possibilità di vederlo presenziare a difesa della porta. Guardando ad un passato più recente, Milinkovic-Savic non viene convocato da inizio dicembre e potrebbe quindi volerci un po’ per riaverlo al top della forma, oltre che a riadattarlo al calcio italiano. Il punto interrogativo a riguardo rimane grande, ma