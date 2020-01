Lo Standard Liegi boccia Milinkovic-Savic: “Non lo riscatteremo, può andare via”

Calciomercato Torino / Il tecnico dello Standard Liegi, Michel Preud’homme, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic: il “Donnarumma serbo” non convince

Nei giorni successivi al suo acquisto il presidente del Torino, Urbano Cairo, lo aveva ribattezzato il “Donnarumma serbo”. Vanja Milinkovic-Savic non sta però riuscendo a percorrere una carriera simile a quella del portiere del Milan. Lo dimostra il fatto che sia ora finito ai margini anche dello Standard Liegi, squadra che in estate lo aveva acquistato dal Toro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diritto di riscatto che però non verrà esercitato, come ha annunciato anche il tecnico del club belga Michel Preud’homme.

Calciomercato Torino, lo Standard Liegi preferisce Gillet e Milinkovic-Savic

“A fine stagione non riscatteremo Milinkovic-Savic, glielo abbiamo già comunicato. Se in questa sessione di mercato troverà una nuova squadra potrà andare via” ha spiegato Preud’homme al quotidiano belga Laatste Nieuws. In questa prima parte di stagione l’estremo difensore, portato al Torino dall’ex ds Gianluca Petrachi nel gennaio del 2017, ha collezionato solamente tre presenze in Europa League. Poi è finito sempre più ai margini delle squadra, venendo scavalcato nelle gerarchie anche dal quarantenne Jean-François Gillet (altro ex del Torino). Ora toccherà al Torino e all’entourage dell’estremo difensore trovare una nuova squadra a Milinkovic-Savic: altrimenti il portiere continuerà ad allenarsi, ma senza giocare, allo Standard Liegi, per poi tornare in granata a fine anno.