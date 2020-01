Sassuolo su Bonifazi: domani col Toro incontro (anche) di mercato

Calciomercato Torino / Il Sassuolo a caccia di un sostituto di Ferrari: i neroverdi chiedono ai granata Bonifazi, che sembrava già promesso alla Spal

Sembrava una questione di dettagli ma nel mercato tutto può cambiare da un momento all’altro ed è così che potrebbe accadere anche nell’operazione Bonifazi. O almeno in quella che porterebbe l’attuale difensore del Torino alla corte di Semplici, alla Spal. C’è l’accordo tra le due società, non ancora con il calciatore. Ed è il motivo per cui l’interesse del Sassuolo delle ultime ore – neroverdi a caccia di un sostituto di Ferrari – potrebbe anche disturbare la trattativa, non ancora chiusa. Oltretutto Torino e Sassuolo, avversari di domani, si ritroveranno al Mapei Stadium. Quale migliore occasione per parlare anche di Bonifazi (assente, perché influenzato)?

Bonifazi conteso da Spal e Sassuolo

Dopo aver superato l’offerta di Atalanta e Fiorentina (non tanto, o non solo, in termini economici ma proprio per il tipo di proposta al Torino, un prestito con obbligo di riscatto al contrario di quella con diritto delle altre due), la Spal sembrava davvero ad un passo per il (terzo) ritorno di Bonifazi alla corte ferrarese. L’inserimento del Sassuolo invece rischia di allungare i tempi e soprattutto potrebbe portare – ed era quello che non si augurava Colombarini – in un gioco al rialzo.