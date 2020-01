Il Lecce insiste per Djidji. E Liverani lo chiama: “Ha qualità”

Calciomercato Torino / Il Lecce è alla ricerca di un difensore centrale e Djidji continua a essere l’obiettivo numero uno. Intanto con Mazzarri è titolare

Quattro partite consecutive, considerando anche la Coppa Italia, Koffi Djidji non le giocava da un anno, dal gennaio del 2019. E chissà di quanto riuscirà a prolungare la striscia, on solo per una questione di scelte tecniche -ora che Lyanco è tornato – ma anche per via di quella trattativa con il Lecce che sta proseguendo. Il club salentino continua a seguire con grande interesse il difensore ivoriano, tanto che anche il tecnico Fabio Liverani ne ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita contro l’Inter: “Deve arrivare qualcuno che abbia caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini. Djidji è aggressivo e con grande qualità, ad esempio”.

Calciomercato Torino: in difesa partirà anche Bonifazi

L’allenatore giallorosso allenerebbe volentieri il numero 30 del Torino in questa seconda parte di stagione e la volontà del suo presidente, Saverio Sticchi Damiani, è quello di accontentarlo. Non sarà però semplice convince ora Urbano Cairo a cedere Djidji, soprattuto perché il reparto arretrato perderà, salvo sorprese, anche Kevin Bonifazi (la Spal continua a essere la principale candidata per l’acquisto dell’ex Primavera ma il Sassuolo si sta ora inserendo nella trattativa).

Calciomercato Torino: Djidji, il Lecce insiste

La cessione di Djidji in questo mercato invernale potrebbe avvenire nel caso in cui al suo posto arrivasse un altro difensore centrale. O, in alternativa, nel caso in cui Walter Mazzarri decidesse di puntare su Wilfred Singo, in grande crescita con la Primavera. La partenza dell’ivoriano nei prossimi giorni al momento sembra difficile, più probabile che se ne parli a fine stagione, soprattutto nel caso in cui il Lecce dovesse riuscire a conquistare la salvezza. Ma nulla è scontato.