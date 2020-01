Millico: il quasi-gol che può cambiare il suo futuro - Toro.it

Calciomercato Torino / Contro il Sassuolo, Millico ha avuto un buon impatto sulla partita e la sua partenza non è più scontata. Il Chievo però insiste

Nonostante un secondo tempo giocato prevalentemente nella propria metà campo, il Torino nel finale è andato per due volte vicino alla rete del 2-2. La prima con Vincenzo Millico il cui tiro a giro da posizione defilata (la sua grande specialità, sono tanti infatti i gol segnati in questo modo nei due anni con la Primavera) è stato respinto dalla traversa a portiere battuto. Non ha segnato ma il quasi gol può cambiare il suo futuro e quella cessione in prestito, che fino a pochi giorni fa sembrava certa, ora sicura non lo è più.

Mazzarri su Millico: “E’ forte”

“Se punterò di più su Millico nel girone di ritorno? Ora vediamo, però è un ragazzo veramente promettente. Deve imparare alcune cose, però è forte” ha dichiarato Walter Mazzarri nel post partita del Mapei Stadium. Il tecnico granata, anche se finora lo ha impiegato poco, le qualità dell’ex Primavera non le ha certo scoperte nei minuti finali della partita contro il Sassuolo ma, ora che (almeno per quanto riguarda la formazione iniziale) è passato definitivamente al 3-4-2-1 potrà forse concedere maggiore spazio al suo numero 22.

Calciomercato Torino: il Chievo insiste per l’attaccante

Il desiderio di Millico, dopo aver trascorso gli ultimi mesi per lo più a guardare gli altri giocare dalla panchina, è quello di tornare a essere protagonista in campo: se questa opportunità non la dovesse avere al Torino, sarebbe disposto ad accettare il prestito in B al Chievo Verona, che è tornato a cercarlo dopo esserselo conteso con il Pisa già la scorsa estate. Prima di eventualmente cederlo, il Torino vorrebbe però chiudere il discorso legato al rinnovo del contratto: anche dell’esito di questa trattativa può dipendere il futuro del giovane attaccante.