Falque rassicura il Torino: “Posso fare ancora qualche anno ad alti livelli”

Calciomercato Torino / Iago Falque è in prestito al Genoa ma a fine stagione potrebbe tornare in granata. E in un’intervista ha parlato del futuro

Iago Falque è tornato, ha messo a segno due gol (su rigore) in altrettante partite e sta provando a salvare il Genoa. Poi, forse, tornerà a Torino, dal momento che i rossoblu potrebbero decidere di non esercitare l’opzione di acquisto pattuita al momento dell’accordo per il prestito con il club granata, nel gennaio scorso. Non c’è ancora nulla di certo. Lui però, per avvisare tutti, ha rilasciato dopo il pareggio di Brescia un’intervista rassicurante: “Ho ancora tanta voglia, posso ancora fare qualche anno ad alti livelli. Mi sento molto italiano. L’Italia mi ha dato tutto, anche se ovviamente mi manca casa”.

E del suo presente al Genoa, Falque ha parlato in questi termini: “Sono tornato qui per dare una mano. Sono riuscito a ritrovare la giusta forma, in questi due mesi mi sono allenato ed adesso mi sento meglio”.

Iago Falque