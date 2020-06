Glik può tornare in Italia ma non al Toro: accordo vicino col Benevento - Toro.it

Calciomercato Torino / Dopo aver conquistato la promozione in serie A, la società campana sta pensando al futuro: vicino l’accordo con Glik

Per Kamil Glik quello di tornare a vestire la maglia del Torino rischia di rimanere solamente un sogno. Può invece diventare realtà il suo ritorno in Italia dopo quattro stagioni al Monaco: il Benevento, fresco di promozione in serie A grazie al successo di ieri sulla Juve Stabia, è vicina a un accordo per il difensore polacco. La trattativa è nata negli scorsi giorni ma si è subito messa in discesa grazie anche alla volontà del club monegasco di cedere il centrale.

Glik – Benevento: accordo vicino

Glik nelle scorse settimane si era proposto al Torino, senza nascondere anche pubblicamente il desiderio di tornare a vestire la maglia granata. Nonostante alcune contatti, una vera e propria trattativa per il suo ritorno non è però imbastita, il Benevento ha così potuto inserirsi nell’affare: ora il club giallorosso (che si è già assicurato l’attaccante Loic Remy dal Lille) deve solamente limare gli ultimi dettagli, se tutto procederà per il verso giusto potrà presto avere il suo primo rinforzo per la difesa.

Kamil Glik al Monaco