Fifa: "Sì al prolungamento dei contratti". Da Longo ad Ansaldi, la situazione del Toro - Toro.it

La Fifa non vuole che i giocatori possano cambiare squadra prima della fine della stagione, che è stata prolungata al 31 agosto, e propone rinnovi di 2 mesi

Sì al prolungamento per due mesi dei contratti di calciatori e tecnici in scadenza il 30 giugno: è questa l’indicazione data dalla Fifa, che non vuole che i calciatori possano cambiare squadra prima della fine della stagione (prolungata al 31 agosto) alle varie società. Ma al momento, pur mancando solamente una ventina di giorni al 30 giugno, una regola per risolvere la questione dei contratti in scadenza non è ancora arrivata, i club si stanno quindi muovendo in maniera autonoma chiedendo ai propri tesserati la disponibilità di restare fino al 31 agosto.

Torino: i contratti in scadenza

E’ così che il Milan ha ottenuto il sì di Giacomo Bonaventura per il rinnovo del contratto fino al 31 agosto, mentre il Torino è al lavoro per i prolungamenti di Samir Ujkani, Lorenzo De Silvestri e Cristian Ansaldi, ma anche per Moreno Longo e il suo staff tecnico: tutti questi contratti sono infatti in scadenza il 30 giugno.