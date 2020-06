Spal, Zamuner sostituisce Vagnati: ora il Toro può trattare Strefezza e Fares

Calciomercato Torino / Giorgio Zamuner è ufficialmente il successore di Vagnati alla Spal: ora i granata possono allacciare i contatti per due giocatori

La Spal ha un nuovo responsabile dell’area tecnica: è Giorgio Zamuner, ex Pordenone e Padova, a raccogliere l’eredità di Davide Vagnati, ingaggiato dal Torino a metà maggio con eguali mansioni. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, 10 giugno 2020. Il dirigente potrà così mettersi immediatamente al lavoro sui dossier più scottanti. Tra tutti quelli riguardanti le uscite che, alla luce della difficile situazione di classifica della compagine di Ferrara, potrebbero contraddistinguere la prossima sessione calciomercato. Proprio i granata sono ora spettatori e domani attori di questa vicenda. Non è un mistero che al club di Cairo piacciano due esterni biancazzurri: Igor Strefezza e Mohamed Fares.

Strefezza e Fares, obiettivi del Torino

Seguiti già da Bava, i due sono tornati in auge dopo l’approdo di Vagnati sotto la Mole. Il ds li conosce e li stima: per questo li tiene in grande considerazione per il futuro.

L’operazione Fares è al momento ridotta ai soli, timidi, contatti che il Toro ha portato avanti con Mino Raiola, l’agente del calciatore. Il super procuratore sta seguendo anche le trattative per Bonaventura e Izzo, entrambi suoi assistiti: è insomma centro di gravità del mercato granata. E in questo l’esterno algerino classe 1996 non rappresenta un’eccezione.

Per Strefezza il discorso è analogo. Anche su questo fronte, Vagnati si è mosso solo tramite l’entourage del giocatore. Aspettava la svolta nell’organigramma spallino, che è arrivata oggi. Con Zamuner a Ferrara si entra nella fase 2: se il Torino vorrà affondare i colpi, ora potrà farlo.