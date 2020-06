Belotti, dalla Francia: "E' nel mirino del Monaco" - Toro.it

Calciomercato Torino / In caso di partenza di Ben Yedder, vicino al Manchester United, Andrea Belotti sarebbe tra i sostituti prediletti dal Monaco

Andrea Belotti sarebbe finito (anche) nel mirino del Monaco. Lo riporta un’esclusiva di Les10sport.com, sito francese specializzato nel calciomercato. Secondo i transalpini, il capitano del Torino sarebbe il primo nome sul taccuino dei monegaschi qualora si concretizzasse la – probabile – partenza di Wissam Ben Yedder. La punta franco-tunisina ha avvicinato negli ultimi giorni l’accordo con il Manchester United e così il club del Principato ha alzato gli occhi in cerca di un sostituto.

Sul Gallo anche Fiorentina, Inter e Napoli

Già nell’agosto 2017, quando era prossimo l’addio di Mbappé verso il Paris Saint-Germain, il Monaco aveva provato a strappare Belotti al Toro, senza successo.

La squadra che al momento ha sotto contratto Kamil Glik, sostengono in Francia, sarebbe pronta a rifarsi sotto. Si aggiunge così un’altra pretendente per il Gallo, oltre a Fiorentina, Napoli e Inter. A Torino, però, la linea è chiara: per Cairo e Vagnati il 9 è incedibile. Ma, all’apertura del mercato, non vivrà un autunno tranquillo.