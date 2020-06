Glik rassicura il Toro: “Posso giocare ancora 3-4 anni ad alto livello”

Calciomercato Torino / Kamil Glik può lasciare il Monaco in estate, vorrebbe tornare in granata ma è tentato anche dal richiamo della sua Polonia

Era marzo quando, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Kamil Glik aveva espresso il proprio desiderio di tornare a vestire la maglia del Torino. Da quel momento, come vi abbiamo raccontato, qualcosa ha iniziato a muoversi, anche da parte dei tifosi, come dimostrano i vari messaggi d’affetto e inviti a tornare postati sui profili social del difensore. Le possibilità che Glik in estate lasci il Monaco stanno aumentando sempre di più, ma che il suo addio al club del Principato sia per il Toro non è scontato.

Glik tra il Torino e il ritorno in Polonia

Il difensore è infatti anche tentato da un ritorno in Patria. “Mi piacerebbe sicuramente tornare in Polonia e giocare nell’Ekstraklasa (la serie A polacca, ndr)” ha rivelato lo stesso Glik ai colleghi di Polsat Sport. Ma il ritorno a casa del centrale potrebbe essere rimandato ancora di qualche anno. Il difensore, che a febbraio ha compiuto 32 anni, è infatti sicuro di poter ancora dare il proprio contributo anche in tornei più competitivi dell’Ekstraklasa. “Posso giocare ancora 3 o 4 anni ad alto livello” ha aggiunto, mandando un messaggio di rassicurazioni anche al Torino.

Calciomercato Torino: in difesa sarà rivoluzione

Quando il campionato sarà terminato, Davide Vagnati darà il via a una vera rivoluzione in difesa: Nicolas Nkoulou questa volta verrà accontentato e sarà ceduto, per Armando Izzo e Koffi Djidji si valuteranno le offerte e, nel caso fossero ritenute adeguate, potrebbe essere a loro volta ceduti. Per questo motivo il Torino sta valutando diverse opzioni per quanto riguarda il pacchetto arretrato: Glik, che negli anni al Monaco ha vinto un campionato e ha accumulato anche una buona esperienza internazionale con 24 presenze in Champions League, è una di queste.