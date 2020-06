Toro, attento: su Joao Pedro c’è il Marsiglia

Calciomercato Torino / Il Marsiglia, che giocherà la Champions, ha messo gli occhi su Joao Pedro del Cagliari. Una concorrente in più per Vagnati

L’agente di Joao Pedro, confermando pubblicamente l’interesse del Torino per il suo assistito, aveva già lanciato un implicito avvertimento: “Parliamo per ora solo di idee. Posso dire che Joao ha attirato l’interesse non solo di club italiani ma anche stranieri, di importante livello”. Il livello testuale non è nulla di diverso, apparentemente, dal gioco delle parti: un agente che, per non dare piste precise, allarga il campo. Dietro le parole di Piccioli, però, si celava un club più di altri: il Marsiglia, che in Francia segue il brasiliano del Cagliari con grande attenzione.

Il Marsiglia, la Roma e le mire di Vagnati

L’Olympique si è già assicurato un posto in Champions League per la prossima stagione, approfittando dello stop definitivo ai campionati transalpini. E la possibilità di giocare nella prima coppa europea potrebbe essere un fattore non da poco per indirizzare un’eventuale trattativa.

Eventuale, sì. Perché di offerte concrete il Cagliari ancora non ne ha ricevute. Né da Torino, né da Marsiglia né da altrove (leggasi, anche, Roma). Il suo entourage ha semplicemente raccolto manifestazioni di interesse, come quelle del ds granata Davide Vagnati, che ben conosce Joao Pedro e lo inserirebbe volentieri – da spalla di Belotti – nell’undici che verrà.

L’operazione è fattibile ma complicata. Soprattutto se di mezzo dovessero mettersi squadre del calibro del Marsiglia, che per ora osserva e valuta se lanciare una proposta in Sardegna.