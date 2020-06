Belotti nella lista dell'Inter: il Gallo piace a Conte - Toro.it

Calciomercato Torino / Nessuna offerta dall’Inter, ma Belotti è sul taccuino di Marotta per la prossima sessione. Il Toro fa muro

“Se partirà Lautaro Martinez arriverà un top player”. Così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, delineando la chiara e scontata strategia dei nerazzurri che rischiano di perdere il 10 argentino. La lista di nomi per sostituirlo è nutrita e comprende anche Andrea Belotti. Il capitano del Torino è finito tra gli obiettivi del club meneghino: Antonio Conte ha lavorato con lui in Nazionale e ne apprezza la propensione al sacrificio. Tanto che nel 2017, vociferavano allora in Inghilterra, il tecnico pugliese tentò di portarlo al Chelsea.

La linea dura di Cairo e del Torino

Attenzione: nessuna offerta è per ora pervenuta al presidente Cairo. Che, dal canto suo, è ben sicuro di continuare con il Gallo anche la prossima stagione. Il capitano non si tocca, è la linea del patron condivisa con il nuovo ds Vagnati.

Eppure i campanelli non mancano. Vi abbiamo raccontato su queste pagine dell’interesse mai sopito della Fiorentina – che ci provò l’estate scorsa e ci riproverà se dovesse salutare Chiesa a settembre -, così come di quello del Napoli. Anche lì, come a Milano, c’è un allenatore che per Belotti stravede, ovvero Rino Gattuso.

Il 9 del Toro piace a tanti, ma nel frattempo lavora alacremente al Filadelfia. Prima dei pensieri di mercato, c’è una squadra da salvare.