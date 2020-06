Torino, rivoluzione in difesa: da Chancellor a Glik, Vagnati al lavoro - Toro.it

Calciomercato Torino / Per Chancellor segnali positivi, Glik può essere il colpo e sullo sfondo resta Biraschi: Vagnati prepara la rivoluzione

La difesa del Torino, versione 2020/21, sarà quasi tutta nuova. Il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, è al lavoro per cambiare interpreti ed equilibri di un reparto che potrebbe ritrovarsi privo di due pilastri: né Izzo, né Nkoulou sono infatti certi della permanenza. Tutt’altro. E così il ds sta portando avanti da un lato un discorso con il Brescia per il venezuelano classe 1992 Jhon Chancellor, dall’altro sta studiando i profili per il colpo grosso. Un nome su tutti? Kamil Glik, attorno al quale da marzo si sono affollati i segnali di un ritorno possibile.

I nomi in entrata per la difesa del Torino

Andiamo con ordine. Per Chancellor il Toro è avanti. Con il ragazzo è vicina la stretta di mano – sulla base di un contratto triennale -, e ciò agevolerebbe di molto le trattative con le Rondinelle.

Quello riguardante Glik è un discorso complesso. Il difensore, con ogni probabilità, lascerà il Monaco e ha mandato più di un messaggio d’amore al club di cui è stato capitano. Dovrebbe però ridursi l’ingaggio da 3,5 milioni a stagione, particolare non trascurabile.

Sullo sfondo c’è quel Davide Biraschi su cui il Genoa vuole monetizzare il più possibile. Altro profilo esperto, che conosce la Serie A ma che costerebbe – soffermandoci sul cartellino – ben più degli altri due (oltre i 10 milioni di euro).

Tre nomi, una ratio: il Torino cambierà in difesa. Perché Izzo è nel mirino dell’Inter e Nkoulou saluterà con ragionevole certezza.