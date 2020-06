Belotti, l’assicurazione di Cairo e le voci da Firenze: quale futuro per il Gallo?

Calciomercato Torino / Salvioni e il retroscena sulla nonna di Belotti: “La Fiorentina lo tratta”. Il Napoli lo mette tra gli obiettivi. Ma Cairo e Vagnati…

Urbano Cairo e Davide Vagnati, in pubblico e in privato, mettono da settimane un’assicurazione sul futuro di Andrea Belotti: è il presente e sarà il futuro del Torino, il Gallo. Che dai granata non si muoverà nemmeno quando, archiviata la seconda metà di una stagione travagliata, si aprirà il calciomercato. Eppure le voci attorno al capitano non si placano. L’ultima in ordine di tempo è stata lanciata nel mucchio da Valter Salvioni, suo ex allenatore all’Albinoleffe, che ha addirittura riportato l’indiscrezione di una congiunta del 9, sua conoscente di lunga data: “Ne ho parlato proprio oggi con sua nonna. Mi ha detto che la Fiorentina sta trattando Belotti e io personalmente ne sarei felicissimo. A Firenze farebbe molto bene”, ha dichiarato Salvioni a FirenzeViola.it.

Fiorentina e Napoli sul Gallo: il Torino (per ora) dice no

Sta trattando, racconta Salvioni. Certo è che l’interesse di Commisso verso Belotti non si è mai sopito. L’estate scorsa dai viola arrivò una proposta da 40 milioni, rigettata da Cairo (retroscena mai smentito dalle parti), e una rivista a rialzo potrebbe essere approntata per la prossima sessione di trattative.

C’è poi da considerare il vigile silenzio del Napoli, che al Gallo pensa eccome. Gattuso lo vede benissimo nel suo attacco.

Insomma, al di là delle rassicurazioni del Torino il futuro del 9 non è blindato. Ma prima di qualunque aggiornamento bisognerà aspettare la fine della Serie A: a Belotti toccherà un ruolo centrale nella corsa salvezza. E’ ai suoi gol che si aggrappa Longo.