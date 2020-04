Fiorentina, 40 milioni per Belotti: no di Cairo

Calciomercato Torino / A fine agosto Rocco Commisso ha provato a strappare Andre Belotti al Torino ma il presidente granata non ha ceduto

Quaranta milioni di euro: è questa la cifra che Rocco Commisso la scorsa estate era disposto a spendere per portare alla Fiorentina Andrea Belotti. L’indiscrezione arriva da Violanews, che racconta come il presidente viola abbia provato, senza successo, a intavolare una trattativa negli ultimi giorni di agosto con Urbano Cairo per il Gallo: il patron del Torino non ha però neanche voluto approfondire i discorsi, blindando il centravanti. La Fiorentina ha così ripiegato sul brasiliano Pedro, che non ha trovato però molto spazio e a gennaio è stato ceduto: al suo posto in attacco è arrivato Patrick Cutrone.

Belotti: il Torino tratta per il rinnovo del contratto

Difficile che la trattativa possa riaprirsi la prossima estate: con l’arrivo di Cutrone dal Wolverhampton la Fiorentina sembra infatti aver sistemato il proprio reparto offensivo, senza considerare che l’intenzione del Torino è quella di tenere Belotti. Nelle prossime settimane Cairo cercherà di giungerà a un accordo con l’agente del giocatore per il rinnovo del contratto ma, anche nel caso in cui lo dovesse cedere, non lo farà per soli 40 milioni di euro: serviranno cifre maggiori per sperare di convincere il presidente granata a privarsi del suo capitano.

Ricordiamo che nel contratto che lega Belotti al Torino è presente anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, valida però solamente per i club stranieri. Clausola che dovrebbe essere mantenuta anche in caso di rinnovo da parte del Gallo, che potrebbe però vedersi riconosciuto un aumento dell’ingaggio grazie anche a qualche bonus.