Joao Pedro sul taccuino del Torino: Vagnati lo stima

Calciomercato Torino / Joao Pedro del Cagliari è un’opzione tenuta in considerazione da Vagnati per l’attacco del futuro: la situazione

Premessa: quando un direttore sportivo prepara una sessione di calciomercato, anche la più incerta come si preannuncia quella post-covid, passa al vaglio decine e decine di nomi. Alcuni finiscono al centro di trattative, altri restano scritti sul taccuino. Per ora Joao Pedro è uno di quei nomi: da tenere potenzialmente in considerazione per il futuro, ma al momento solo accarezzato dal Torino e dal diesse Davide Vagnati, che in attacco interverrà dopo la fine del campionato solo a fronte delle necessarie cessioni (su tutte quella, probabile, di Zaza).

Chi è l’attaccante del Cagliari che piace al Torino

Di chi parliamo? Di una seconda punta brasiliana, scuola Atletico Mineiro, classe 1992, in forza al Cagliari dal 2014. In stagione ha messo a referto 16 gol e 2 assist in 25 presenze, niente male insomma. E’ un profilo esperto, che conosce la Serie A e sa adattarsi a diversi stili di gioco.

Piace alla Roma – ma questa non è una novità quando si tratta di obiettivi del Torino (si legga anche: Bonaventura) – e per ora i granata sono vigili ma non attivi. Vagnati ha per lui una stima particolare: è un giocatore che apprezzava parecchio anche quando sedeva dietro la scrivania della Spal e poteva contare su meno risorse economiche per riuscire ad assicurarselo.

Nelle prossime settimane i discorsi potrebbero approfondirsi. A maggior ragione considerando un aspetto: già la scorsa estate, il Torino pensò a Joao Pedro per rinforzare il reparto avanzato. Ora Cairo ha “acquistato” uno sponsor in più. Il nuovo direttore dell’area tecnica potrebbe decidere di provarci davvero.