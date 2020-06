Montiel, dall'Argentina: "Il Torino si tira indietro". Parla l'agente - Toro.it

Calciomercato Torino / L’agente di Montiel conferma: “E’ il momento giusto per andare in Europa”. Ma sul talento del River i granata sono indietro

Gonzalo Montiel lascerà il River Plate nel prossimo calciomercato, sbarcherà in Europa, ma difficilmente arriverà al Torino. Gli ultimi sviluppi sulla trattativa che i granata avevano appena abbozzato per il terzino classe 1997 arrivano dall’Argentina. In un’intervista a Radio del Plata, l’agente del calciatore, Marcelo Carracedo, ha parlato in questi termini: “E’ arrivato il momento per lui di fare il salto in Europa, in uno dei tre o quattro campionati migliori. Ci sono molti club interessati a lui”. Tra questi c’è il Toro che però – secondo il giornale argentino Olé – si sarebbe già tirato indietro, rinunciando ad approfondire il discorso.

La Roma e quei 10 milioni di euro che abbassano la clausola

La concorrenza, come già vi raccontavamo su queste pagine, è folta. E in pole position ci sono tre club di primissima fascia: Roma, Valencia e Bayer Leverkusen. Anche per questo, l’opzione granata è decisamente la meno quotata.

Ad ogni modo in Argentina parlano anche di un tacito accordo tra l’entourage di Montiel e il River: abbassare la richiesta della clausola rescissoria – da 20 milioni di dollari – e tentare di chiudere con il club che garantirà un introito di almeno 10 milioni di euro.