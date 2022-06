Calciomercato Torino / Adriano Galliani torna a parlare di Joao Pedro, che si allontana dal Monza. Granata alla finestra

Tra i club più attivi sul mercato fino a questo momento c’è il Monza, neopromossa in massima Serie e prima avversaria del Torino. I lombardi si sono attivati in fretta per portare il meglio alla corte di Stroppa. Tra gli obiettivi anche Joao Pedro, giocatore che è anche nel mirino del Torino. Le parole di Adriano Galliani ai microfoni di Radio Anch’io, su RadioRai, fanno però presagire un passo indietro del club lombardo per l’attaccante italo-brasiliano: “Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi che implicano. La base del gruppo sarà comunque italiana. Abbiamo fatto un’operazione definita con Ranocchia. Oggi Cragno effettuerà le visite mediche, quindi se tutto andrà bene firmeremo il contratto”. Resta viva la speranza di vederlo alla guida dell’attacco granata.