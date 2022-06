Calciomercato Torino / Dopo un anno da terzo portiere, Gemello verrà ceduto in prestito per fare esperienza tra i cadetti

Dopo una stagione da terzo portiere, in cui è comunque riuscito a togliersi la soddisfazione dell’esordio in serie A, per Luca Gemello è arrivato il momento di giocare: per questo Davide Vagnati è al lavoro per cercargli una squadra dove possa essere titolare. Le società interessate all’ex numero 1 della Primavera granata non mancano, specialmente in serie B: Bari e Cittadella si sono già mosse a riguardo. L’idea del Torino è proprio quella di cedere il portiere in prestito in serie B, visto che le uniche esperienze da titolare per Gemello sono state finora in C, prima con la Fermana poi con il Renate.