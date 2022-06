Calciomercato Serie A / Ederson aspetta il suo sostituto per firmare con l’Atalanta. Colpi a zero per Bologna e Monza

Tra Ederson e l’Atalanta sembrava fosse tutto già ampiamente scritto, con il brasiliano pronto a lasciare Salerno per trasferirsi nel nord Italia. Il colpo andrà in porto non c’è dubbio, ma sulle tempistiche c’è qualche spruzzata di instabilità. Tutto infatti dipende da chi prenderà il posto di Ederson nel centrocampo di mister Davide Nicola. Il primo indiziato è Morten Thorsby della Samp. Se ne sta parlando da qualche giorno di un possibile arrivo in Campania del norvegese. Secondo il Corriere dello Sport, la destinazione non sarebbe però gradita dal giocatore. Tutto dunque in stand-by, al contrario di quello che sta avvenendo a Empoli. Qui il centrocampista dovrebbe arrivare, in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Si tratta di Razvan Marin, che lascerebbe il Cagliari dopo due stagioni, l’ultima culminata con la retrocessione in serie cadetta. Gli azzurri toscani nel bel mezzo di un arrivo e una partenza, già annunciata dopo il finale di stagione. Zurkowski non è stato riscattato dalla Fiorentina e ora i viola potrebbero monetizzare dalla sua cessione. Secondo il Corriere dello Sport, sulle tracce del polacco ci sarebbe il Bologna del nuovo ds Sartori, che allo stesso tempo valuta il messicano di proprietà del Manchester City, Yangel Herrera. Non solo, i rossoblù hanno necessità di puntellare la fascia destra, ed ecco spuntare l’idea Kevin Malcuit, in scadenza di contratto col Napoli.

Fiorentina, idea El Shaarawy. Monza su Casale e Yoshida

La Fiorentina ha bisogno di monetizzare per andare a caccia di colpi sul mercato. Un’urgenza è quella di sostituire Josè Maria Callejon, in scadenza di contratto. L’ex Napoli non rinnoverà e Il Corriere dello Sport riporta di due nomi al momento presi in considerazione dalla società gigliata. Il primo è Stephan El Shaarawy, fuori dai piani della Roma e di Josè Mourinho, l’altro è l’iberico Samu Castillejo, esubero del Milan da qualche sessione di mercato, su cui c’è l’interesse anche del Valencia di Gennaro Gattuso.

Passando al mercato difensori, Luca Gotti – tecnico dello Spezia – sta dando più di qualche occhiata alla sua ex rosa, quella dell’Udinese, per rinforzare quella attuale dei liguri. Il primo nome, come scritto sul Messaggero Veneto è quello di Walace, difensore brasiliano classe ’95. Rimanendo sempre ad est, il quotidiano veronese L’Arena riporta del pressing del Monza per Nicolò Casale. Sul centrale ci sono anche Napoli e Lazio, ma la società brianzola potrebbe attuare il sorpasso definitivo. Un’altra ipotesi è quella di Yoshida a parametro zero. Il giapponese si svincolerà dalla Samp e Galliani si è già mosso con un’offerta.