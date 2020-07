Longo-Cairo, nessun confronto in vista: Giampaolo resta in cima alla lista - Toro.it

A due giorni dalla fine del campionato, l’avventura di Moreno Longo sulla panchina del Torino è vicina al capolinea: Giampaolo è il nome più caldo della lista di Vagnati

Ancora 48 ore prima di archiviare del tutto una stagione che definire sfortunata è fin troppo eufemistico. A Bologna si chiuderà il campionato e quai certamente anche l’avventura di Moreno Longo sulla panchina del Toro. In programma non ci sono incontri tra le due parti: nessun appuntamento previsto tra Cairo e il tecnico ma Toro che nel frattempo sta ovviamente lavorando per la prossima stagione. Non sorprende, visto il tipo di contratto proposto a Longo, che l’intenzione del presidente dei granata fosse da sempre quella di affidarsi al tecnico come traghettatore e basta. L’obiettivo è stato raggiunto ma il patron, specie dopo l’arrivo di Vagnati in pieno lockdown, lavora adesso per programmare nel dettaglio la nuova stagione. Una stagione che dopo quanto visto negli ultimi 12 mesi non potrà essere sbagliata.

Vagnati e Cairo lavorano su Giampaolo

Si è defilato Juric. rimasto al Verona, si sono raffreddate altre piste – come quella di Semplici – mentre in pole è rimasto Giampaolo. Il nome che già era emerso dopo l’insediamento dell’ex Spal. Del resto è proprio in quei giorni, in quelle primissime settimane, che Vagnati e Cairo hanno definito le strategie, a partire dall’allenatore. E l’ex Sampdoria e Milan è sempre rimasto in cima a questa lista: saranno decisivi i primi giorni della prossima settimana per chiudere per il tecnico potendo poi procedere al lavoro sul mercato, in concerto col nuovo allenatore.

Con Longo il Toro ha trovato un allenatore e un uomo da Toro che ha saputo portare lontano dalla tempesta la squadra, pur con grandi difficoltà dovute essenzialmente a problemi che affondavano le proprie radici nei mesi precedenti. Un peccato che il suo nome ad oggi non sia nemmeno preso in considerazione.