Torino su Esposito: l'Inter lo cederà in prestito - Toro.it

Calciomercato Torino / Sebastiano Esposito, classe 2002, è nel mirino di Vagnati: è vicino il suo rinnovo con l’Inter, poi partirà in prestito

In Serie A, questa stagione, conta sette presenze e un gol. Dopo la fine del lockdown ha messo insieme appena quindici minuti. Ma poi l’occhio si sposta sulla carta d’identità e la prospettiva cambia: quell’appena si anestetizza. Sebastiano Esposito è un classe 2002, ha compiuto diciotto anni da una ventina di giorni ed è, negli ultimi due anni, il prodotto delle giovanili dell’Inter sul quale il club nerazzurro ha dimostrato di voler puntare molte delle proprie risorse. Per questo Antonio Conte lo ha tenuto in rosa come quarto attaccante dopo Lukaku, Lautaro e Sanchez, per questo Marotta sta trattando da mesi un rinnovo tortuoso ma fortemente voluto. Già, il rinnovo: proprio in questo discorso si inserisce il Torino.

Torino, a Vagnati piace il giovane attaccante dell’Inter

Secondo quanto riferito da Sky, il talentino campano è ormai in procinto di firmare l’accordo fino al 2025. Un’assicurazione mica male per l’Inter, che su di lui ha un progetto ben preciso. In primis ci sarà un prestito che gli garantisca minutaggio adeguato in Serie A.

Ecco, allora, che il Toro è pronto. I granata sono vigili su Esposito, che Vagnati avrebbe già voluto portare alla Spal a gennaio. La trattativa è ancora da imbastire, la formula tutta da costruire (il prestito secco non garantirebbe ai granata alcun diritto futuro sul cartellino del calciatore). Ma il gradimento verso Esposito è reale.

Con l’Inter, poi, il club di Cairo sta parlando da mesi. Sul tavolo c’è soprattutto la questione Izzo, tra gli obiettivi di Conte per la prossima stagione. Negli ultimi giorni, in queste chiacchierate più o meno mediate da procuratori (Raiola, ma anche Pastorello, che segue Esposito), si è fatto il nome della giovanissima punta. Il Torino lo segue e potrebbe affondare per chiudere il prestito.