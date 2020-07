Fares e Strefezza osservati speciali: Spal-Torino è già incontro di mercato

Calciomercato Torino / I granata a Ferrara troveranno Fares e Strefezza, due giocatori che i granata seguono e che Vagnati conosce bene

Spal-Torino è la prossima sfida che vedrà protagonisti i granata di Longo, a caccia della salvezza matematica, che invece non arriverà per i biancazzurri, già aritmeticamente in Serie B. La sfida non sarà però solo l’occasione giusta per il Toro di raggiungere l’obbiettivo stagionale. I granata possono infatti osservare più da vicino due dei profili messi nel mirino da Vagnati: Fares e Strefezza. Entrambi infatti piacciono al club di via dell’Arcivescovado, che potrebbe portarli sotto la Mole per la prossima stagione. I due esterni di centrocampo rinforzerebbero il reparto, carente per l’intera stagione ed in particolare in questo finale.

Toro, la trattativa su Fares potrebbe chiudersi presto

Fares è pronto a prendersi il Torino. Il poco spazio avuto alla Spal ed il ritorno in panchina contro la Roma, dopo un’assenza prolungata a causa di un infortunio alla coscia, potrebbero convincerlo a cambiare aria. Il raggiungimento della salvezza inoltre lo aiuterebbe di certo a scegliere più in fretta per quanto riguarda il suo futuro, con gli estensi già condannati alla retrocessione. Intanto potrebbe tornare a giocare già contro Longo ed i suoi, approfittando dell’opportunità per mettersi in mostra e convincere la società ad affondare il colpo. La trattativa, che sembrerebbe essere arrivata al capolinea con un’intesa tra le parti, potrebbe chiudersi proprio in occasione del match, dove si parlerà anche del compagno di reparto.

Strefezza in pole position per il centrocampo granata

Se l’algerino classe ’96 non ha avuto molta fortuna, anche a causa degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi, assicurandogli solamente 5 presenze, diversa è la situazione di Gabriel Strefezza. L’esterno destro spallino ha infatti in attivo 29 presenze, un gol e due assist. Subentrato in diverse occasioni ai compagni, resta uno dei preferiti di Davide Vagnati, che potrebbe giocarsi la carta del passato recente in biancazzurro. Le trattative si sono avviate da qualche tempo e vederlo all’opera potrebbe favorirle. Potrebbe infatti essere lui ad inaugurare l’era del nuovo ds granata sul fronte mercato.