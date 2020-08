Il contratto di Giampaolo: ecco quanto guadagnerà al Torino

Stipendio ai livelli di Mihajlovic, contratto biennale con opzione: ecco tutti i dettagli dell’accordo tra Giampaolo e il Torino

Guadagnerà meno di Walter Mazzarri, ma più di Moreno Longo. E il suo contratto sarà un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. Marco Giampaolo si appresta a siglare l’intesa con il Torino sulla base di 1,5 milioni a stagione, mezzo milione in meno di quanto percepiva dal Milan prima della rescissione. Con il tecnico di Giulianova – ma nativo di Bellinzona – Cairo e Vagnati hanno scelto di aprire un ciclo dopo la breve parentesi Longo. Al nuovo tecnico, come detto, offriranno un ingaggio inferiore rispetto a quello di WM – che prendeva tra 1,8 e 2 milioni a stagione – ma ben maggiore rispetto ai 200 mila euro percepiti dall’ex allenatore della Primavera nel corso della sua permanenza di sei mesi in granata. Le cifre dell’accordo con Giampaolo, per fare un paragone, sono simili a quelle inserite dal patron del Toro nel contratto di Sinisa Mihajlovic, ormai quattro anni fa.