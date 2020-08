Torino su Meret: è la prima scelta per il dopo Sirigu

Stimato da Vagnati, che lo conosce e lo apprezza, Alex Meret è il profilo che il Torino sta valutando per sostituire Sirigu

La partenza di Sirigu, più che probabile praticamente certa, impone al Torino di trovare in tempi assolutamente brevi un sostituto che possa raccoglierne il testimone cercando di farlo rimpiangere il meno possibile. Il mercato dei portieri è molto particolare: solo una prima mossa può dar vita ad un effetto domino capace di smuoverlo davvero. Effetto che al momento non coinvolgerebbe Alex Meret, se non altro perché l’estremo difensore al Napoli è il secondo di Ospina e non lascerebbe sguarnita alcuna porta. Davide Vagnati non solo lo conosce benissimo ma ne apprezza le qualità: Meret è infatti stato il portiere della Spal nella promozione dalla B alla A restando poi anche nella massima serie per due stagioni. E non è un caso che il ds granata abbia pensato di portare al Toro proprio il portiere della squadra azzurra.

Torino-Meret, Vagnati vuole il prestito

Con quale formula? Vagnati tenterebbe la strada già percorsa nella sua ex squadra. Allora – certo erano altri tempi, con Meret ancora giovanissimo e con poca esperienza – aveva ottenuto il portiere in prestito dall’Udinese, che deteneva il cartellino, oggi del Napoli.

Una formula che però non incontrerebbe il favore della società di De Laurentiis, con cui i rapporti sono buoni dopo l’operazione Verdi di un anno fa. Difficile certo pensare a poter avere degli sconti: proprio il trasferimento dell’ex Bologna lo dimostra.

Sirigu: Napoli ma non solo

A meno che nell’operazione non possa rientrare lo stesso Sirigu, che valuta il suo futuro sia in Italia che all’estero. Una semplice possibilità che andrebbe in quel caso a coinvolgere anche Ospina (dato che Sirigu ne prenderebbe il posto): la difficoltà dell’operazione porta il Torino a valutare le due situazioni – l’arrivo di Meret e la partenza dell’attuale portiere granata – in maniera distinta e separata.