Calciomercato Serie A / Il polacco accostato a un ritorno in Campania. Monza sempre attivo. La Samp vuole chiudere Gabbia

La Salernitana punta in alto, a colpi che vanno quasi oltre l’immaginazione. Eppure, è il Corriere dello Sport a parlare di un interesse dei campani per Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto con l’OM. Inutile dire come un ingaggio da 3.5 milioni a stagione possa tradursi in un ostacolo al limite dell’insormontabile. Rientrando in una dimensione ben più pragmatica è il Monza al momento la regina del mercato, almeno per quanto riguarda le squadre dal centro classifica in giù. Dopo i colpi Ranocchia e Cragno, secondo Sky Sport è in programma un incontro con l’Atalanta per discutere su tre profili, il difensore Matteo Lovato, il centrocampista cresciuto nel club brianzolo Matteo Pessina e infine l’attaccante classe 2000 Nicolò Cambiaghi.

Giampaolo vuole Gabbia, Radu verso la Cremonese

Ad aver diritto a sognare è certamente la Fiorentina, che da qualche giorno ha messo nel mirino Luka Jovic. Nella trasmissione El Chiringuito, vera istituzione per quanto riguarda il calcio iberico, sono emerse novità che possono far felici i tifosi viola. C’è infatti il sì del giocatore, ma soprattutto l’apertura del Real Madrid per il prestito e il pagamento di metà ingaggio di 6 milioni di euro. La Sampdoria, come riporta TMW, sarebbe in procinto di chiudere per Matteo Gabbia. Il difensore di proprietà del Milan, avrebbe già detto sì al club doriano, ma tutto dipenderà dal futuro della sua attuale società, appesa al filo dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara.

L’operazione convince in particolare una vecchia conoscenza sia rossonera che, ovviamente, granata come Marco Giampaolo, in pressing sulla propria società per far sì che l’acquisto si chiuda in fretta e che il difensore sia già presente per il ritiro. Infine, chiudiamo con la Cremonese. Per la porta c’è l’accordo con l’Inter per Ionut Radu, smanioso di riscatto dopo la figuraccia di Bologna. In difesa si punta Chiriches, mentre per il centrocampo – dopo l’acquisto di Tommaso Milanese dalla Roma – potrebbe tornare Luca Zanimacchia dalla Juventus. In attacco il casting riguarda Lorenzo Lucca, Gianluca Lapadula e Nicolò Cambiaghi.