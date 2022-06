Calciomercato Torino / Colloquio tra il dt granata e i colleghi del club francese per l’ala brasiliana Luis Henrique

Il Torino è sulle tracce di Luis Henrique. Indiscrezione raccolta da TuttomercatoWeb, secondo cui non si tratta soltanto di un sondaggio allo stato iniziale. Il dt dei granata Davide Vagnati è in questo momento in compagnia di Javier Ribalta, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, e Pablo Longoria, amministratore delegato de “Les Phocéens”, per trattare appunto il calciatore brasiliano. D’altronde Ivan Juric ha bisogno di rinforzi sulle trequarti dopo le partenze di Josip Brekalo e Marko Pjaca e il Torino sta valutando diverse alternative.

Chi è Luis Henrique

Luis Henrique è un’ala sinistra classe 2001. Nell’ultima stagione è stato impiegato dal tecnico dell’OM, Jorge Sampaoli, in 20 uscite di Ligue 1. L’unica rete messa a segno si è verificata però in Coppa di Francia nel match vinto 0-1 dai marsigliesi contro l’ES Cannet Rocheville, club delle serie minori transalpine. Un trascorso nel Botafogo, nel 2020 è approdato in Francia dalla squadra brasiliana del Tres Passos per una cifra che si attesta agli 8 milioni di euro. Un buon feeling con gli assist, visto che nella sua prima stagione in Francia, ne ha offerti 5 in 19 gare di campionato.