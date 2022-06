Il Toro non molla la presa da Rolando Mandragora sul quale c’è un forte interessamento da parte della Fiorentina

Il futuro di Rolando Mandragora è ancora una grande incognita. Il Toro per il centrocampista non ha esercitato il diritto di riscatto che era fissato a 14 milioni di euro (caduto l’obbligo settimane prima, fissato per 9 milioni, per il mancato raggiungimento delle 20 presenze). Ad approfittare di questa situazione è stata la Fiorentina, che ha posato gli occhi sul centrocampista napoletano ed ha iniziato a parlarne con la Juve. I due club sono anche riusciti a trovare una sostanziale intesa. Ma il Toro, forte della volontà del giocatore di rimanere in granata, non è sicuramente rimasto con le mani in mano. Il club granata nelle prossime ore incontrerà a Milano gli agenti di Mandragora, per studiare insieme un piano che permetta al centrocampista classe 1997 di tornare a lavorare con Ivan Juric. Il Toro dovrà muoversi molto velocemente e con attenzione per cercare di riportare Mandragora in granata, anche perché la nuova stagione è ormai alle porte e i granata, dopo aver perso Tommaso Pobega e Josip Brekalo, non possono assolutamente permettersi di perdere un altro giocatore sul quale Juric crede molto e con il quale il tecnico croato ha iniziato un percorso di crescita di un certo tipo.

Mandragora: fin dal suo arrivo si è dimostrato importante per il Toro

Mandragora fin dall’inizio della sua avventura in granata, che risale al gennaio del 2021, ha quasi sempre fatto bene, dimostrando di essere un giocatore ”da Toro”. Ma soprattutto nell’ultima stagione il centrocampista napoletano, nonostante i diversi infortuni riscontrati, ha stupito in positivo dimostrando di trovarsi molto bene a lavorare con Juric. Proprio per questo Mandragora vuole continuare la sua avventura in granata. Ma non solo, anche perché il giocatore di proprietà della Juve è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio granata, tanto da aver avuto la possibilità di indossare la fascia di capitano. Il Toro farà di tutto per cercare di non perdere un giocatore così importante. Già nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità decisive sul futuro di Mandragora.