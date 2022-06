Calciomercato Serie A / Italiano rinnova con la Fiorentina. Maggiore in rottura con lo Spezia, il Bologna attende

Gli ultimi aggiornamenti sul mercato delle squadre di Serie A. Marcos Antonio è arrivato a Roma. L’ex Shakthar è il nuovo acquisto della Lazio. Nelle prossime ore visite mediche e firma. Prenderà il posto a centrocampo di Lucas Leiva, proiettato verso il ritorno in Brasile, al Gremio. E’ un passo invece il rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Previsto aumento dell’ingaggio – da 1.7 più bonus a 2 – e 2024 o 2025 come anno di scadenza del nuovo accordo. Martedì la firma. Lo specchio delle ambizioni del Monza neopromosso è l’interessamento per Lucas Torreira, reduce proprio dalla mancata permanenza in viola.

Svanberg ha mercato in Premier

Secondo La Gazzetta dello Sport è un’ipotesi che va di pari passo ai conclamati obiettivi per l’attacco Joao Pedro, Pinamonti e Caprari. Rimanendo al mercato centrocampisti, traballa la posizione di Giulio Maggiore allo Spezia, il club di cui è capitano. C’è distanza per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Sulle sue tracce, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna alla ricerca di un’alternativa a Svanberg, richiesto in Premier League. I felsinei, a detta del Corriere dello Sport, stanno sondando anche Martin Pereira, centrocampista dello Young Boys

L’Atalanta sonda Minamino

Da oltremanica, suggerisce sempre “la Rosea”, potrebbe approdare Takumi Minamino, su cui è in pressing l’Atalanta. Il Liverpool, in cui ha giocato con poca continuità a causa dell’altissima concorrenza, è pronto a cederlo: la richiesta è di 20 milioni di euro, dubbi sull’ingaggio. Le alternative sono rappresentate dal giocatore del Nantes Ludovic Blas e Stipe Biuk dell’Hajduk Spalato. La Cremonese, riporta Sportmediaset, ha chiuso per il centrocampista Tommaso Milanese, a titolo definitivo dalla Roma.