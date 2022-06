Ha parlato del mercato dell’Inter, l’ad Marotta, e su Bremer ha confermato l’interesse della società nerazzurra, se dovesse partire Skriniar

A Radio Anch’io Sport, parlando del mercato dei nerazzurri, l’ad Marotta ha fatto il punto anche su Bremer, rispondendo a una domanda su Skriniar, dato come partente. “Secondo me questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore. Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire. Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire Skriniae. Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice, è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni”, ha spiegato, confermando l’interesse dell’Inter.