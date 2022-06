Calciomercato Torino / Previsti contatti tra Inter e Toro per trovare l’accordo: Bremer vuole i nerazzurri, ma Cairo non fa sconti

Una settimana per entrare nel vivo della contrattazione e cercare di chiudere la trattativa. Torino e Inter si sentiranno ancora, intensificando i contatti e incontrandosi faccia a faccia. Sul tavolo c’è sempre un solo nome, quello di Gleison Bremer. Il miglior difensore dell’ultima Serie A vorrebbe proseguire la sua carriera in nerazzurro. Ha già un accordo di massima con i vicecampioni d’Italia per un contratto quinquennale e aspetta solo che i club si mettano d’accordo prima di fare le valige e lasciare il Piemonte: “Non resterò al Toro, i tifosi lo sanno già”, diceva a ESPN Brasile qualche giorno fa, confermando un addio solo da formalizzare.

Bremer, il Torino lo valuta 50 milioni

Ma i dettagli faranno la differenza, nei colloqui tra Torino e Milano. Per i granata, la cessione di Bremer è importante sia per sistemare il bilancio con una plusvalenza da record sia per finanziare le operazioni in entrata nel breve periodo. Per questo, il presidente Cairo non ha intenzione di fare sconti. Valuta il suo calciatore 50 milioni di euro e quella deve essere la cifra finale di un accordo. Il Toro sembra disponibile, in ogni caso, ad inserire contropartite tecniche per abbassare la parte cash: si parla di Pinamonti, ma anche di qualche giovane.

L’Inter cerca l’accordo

Se ne parlerà da oggi in poi in modo più concreto. Anche se l’Inter, nel frattempo, dovrà capire cosa fare con Skriniar, corteggiato dal PSG. Sia il Toro che Bremer, però, hanno fretta: il club per dare il via al mercato in entrata, il giocatore per iniziare sin da subito la preparazione con la nuova squadra. Cairo, in ogni caso, non farà sconti. E sa che in Premier League il calciatore ha mercato: se con l’Inter non andrà a buon fine, il Tottenham potrebbe tornare alla carica. Ma è un’ipotesi remota.