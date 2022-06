Calciomercato Torino / Superata la data di scadenza per il diritto di riscatto i granata ci provano ancora ma rischiano di perdere Mandragora

Ora il Torino rischia davvero di perdere Rolando Mandragora. Dopo che non è entrato in vigore l’obbligo di riscatto a 9 milioni è passata anche la data oltre la quale non sarebbe più valso il diritto di riscatto fissato a 14 milioni. I granata hanno provato a lungo a trattare con la società bianconera per ottenere un prezzo più basso. Addirittura la società granata ha provato a strappare il giocatore alla Juventus per meno di 9 milioni di euro. I bianconeri naturalmente non hanno voluto privarsi così facilmente di un giocatore di quella qualità. Inoltre la dirigenza della Juventus sapeva che anche altre squadre erano interessate al centrocampista italiano. Tra queste squadre, che probabilmente sono disposte ad offrire di più di quanto abbiano fatto fino ad adesso i granata, ci sono Fiorentina e Roma. Il Toro continuerà a trattare con l’altra squadra di Torino – anche cercando di arrivare alla cifra richiesta dalla Juve, ma passando per un nuovo prestito -, ma ora che le altre squadre possono inserirsi e trattare con la Juventus, le probabilità di perdere il centrocampista sono sempre più concrete.

Il Torino ci prova, ma ora è tutto più complicato

Giocatore tecnico, con grandi doti nel palleggio e nel trovare la punta anche con lanci lunghi estremamente precisi. Per quasi tutta la stagione Mandragora è stato il metronomo del centrocampo granata, affiancato da Lukic che invece aveva il compito di recuperare palloni, correre, marcare e anche impostare. Juric sembrava aver trovato la quadra con Mandragora e Lukic a centrocampo, il giusto equilibrio tra attacco e difesa, ma ora che Mandragora è sempre più lontano bisognerà trovare una nuova soluzione.

Un giocatore molto simile al numero 38 è già a disposizione del tecnico croato. Si parla ovviamente di Samuele Ricci, arrivato nel mercato di gennaio si è inserito bene nel gruppo, modificando il suo modo di giocare. Da quando è arrivato ha lavorato duramente, scalando le gerarchie di Juric e aumentando il suo minutaggio, anche grazie agli infortuni di Mandragora. Quindi se il Toro non riuscisse a acquistare il numero 38 potrebbe facilmente sostituirlo con Ricci, ma non basterà.