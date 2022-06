Calciomercato Torino / Torna dal prestito al Pescara Nicola Rauti, probabile un nuovo prestito: c’è la Spal su di lui

Nicola Rauti, 22 anni, torna da una stagione abbastanza positiva al Pescara, con 5 gol e 1 assist ha aiutato la sua squadra. L’attaccante italiano tornerà ora dal prestito ma è pressoché impossibile che riesca a trovare spazio nella squadra allenata da Ivan Juric. Il ragazzo 22enne sarà di nuovo mandato in prestito, ma farà un piccolo passo avanti, infatti dalla Serie C passerà alla Serie B, almeno questa è l’intenzione del club e del suo entourage, che è al lavoro in questi giorni per trovargli una nuova sistemazione. Negli ultimi giorni, Vagnati ha avviato i contatti con la Spal, che milita in Serie B: è questa la possibile destinazione del ragazzo. Questo passo avanti dimostrerebbe il miglioramento del giocatore che si spera possa, in un paio di stagioni, arrivare a vestire la maglia granata in Serie A per aiutare il Torino a migliorare.

Spal, occasione in B?

Certo il ragazzo è ancora acerbo ma promette bene. La sua prossima destinazione potrebbe essere appunto la Spal. Questo salto di qualità dalla Serie C alla Serie B potrebbe essere un passo molto importante nella carriera del giovane Rauti che dovrà ambientarsi con nuovi compagni in un campionato più difficile. I granata osserveranno con curiosità interessata cosa riuscirà a fare il numero 17 del Pescara.