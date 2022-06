Il polacco non rientra nei piani di Juric ed è quasi scontata la sua cessione tra un ritorno alla Samp e l’inserimento dello Spezia

Richiamo a sapori del passato per Karol Linetty. Il polacco a Torino non ha trovato quello che sperava. Giunto in granata su richiesta esplicita di Marco Giampaolo, il progetto è ben presto naufragato: un incubo rispetto al periodo idilliaco vissuto insieme al tecnico di Giulianova con la maglia della Sampdoria. Con le successive guide tecniche, Linetty è man mano sempre più sparito dai radar. Juric lo ha schierato soltanto per 16 incontri, alle volte come trequartista, altre come mediano. Tra i suoi compagni c’era però chi meritava più di lui di ottenere spazio e nel girone di ritorno è in pratica sparito. Non a caso il suo è un nome caldo in uscita e su di lui potrebbe scatenarsi un duello tutto ligure per accaparrarselo.

Samp frenata dai costi, si inserisce lo Spezia

Linetty è da mesi che viene accostato alla Sampdoria. A Genova è rimasto quattro stagioni, lasciando un buon ricordo. I blucerchiati e Marco Giampaolo se lo riprenderebbero volentieri, ma a suscitare titubanze è il costo del cartellino e l’ingaggio. Il Toro lo ha acquistato nel 2020 per 9 milioni ed è difficile che il prezzo della cessione si allontani più tanto da tale cifra. Poi percepisce 1.5 milioni di euro a stagione e in casa doriana si sta facendo di tutto per abbassare il monte ingaggi ed entrare in ottica di spending review. L’alternativa dista giusto qualche chilometro a est. Pecini, ds dello Spezia, è colui che nel 2016 lo condusse a firmare dal Lech Poznan alla Samp. Ora che gli spezzini possono agire sul mercato, dopo lo stop nelle due precedenti sessioni, il polacco potrebbe essere un’idea per rinforzare il centrocampo. Reparto su cui il Toro poggia la sua attenzione, soprattutto quando si parla del capitano degli spezzini Giulio Maggiore, che i granata stanno sondando in caso di addio di Mandragora.