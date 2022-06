Il brasiliano vuole la Champions e il Toro una cifra considerevole. Il rischio è di complicare ulteriormente le strategie di mercato

Gleison Bremer non aspetta altro che la grande occasione. Una stagione perfetta, impreziosita dal premio di miglior difensore della Serie A, lo spinge a cercare altri lidi per tuffarsi nel calcio d’élite. “I tifosi sanno che ho questa voglia, di giocare in Champions, di andare in nazionale”, ha confidato il brasiliano in un’intervista rilasciata a ESPN, che di fatto ha dato ulteriori conferme sul suo futuro lontano da Torino. Le pretendenti non mancano, ma al momento sembrano latitare offerte ufficiali. O almeno così sostiene il dt Davide Vagnati, che ancora non ha trovato l’acquirente giusto per cedere il difensore. Bremer, al contrario, avrebbe già sposato l’Inter. I nerazzurri dovranno fare cassa e perdere proprio un pilastro del reparto arretrato. Il più indiziato a lasciare Milano, al momento, è Milan Skriniar, tentato dalle sirene francesi del Paris Saint-Germain. Bremer sarebbe il sostituto ideale per come ha saputo in questi anni interpretare il suo ruolo di vate della difesa a tre. L’indiscrezione uscita nelle ultime ore in merito alla cifra richiesta dal Torino potrebbe però complicare i piani di mercato dei nerazzurri e forse anche dei granata.

La cessione di Bremer è la base del mercato granata

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la valutazione che fa il Torino sul prezzo del cartellino del giocatore si è decisamente alzata. Se prima si parlava di una richiesta che si attestava ai 30/35 milioni, ad oggi lo scenario potrebbe contorcersi. La cifra che la società granata ritiene congrua si avvicina ai 50 milioni di euro. Una notizia che avrà fatto balzare dalla sedia gli uomini mercato dell’Inter, che si ritroverebbero a compiere un altro sforzo non da poco in un mercato che molto probabilmente li vedrà sobbarcarsi ingaggi pesanti come quello di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, nonostante su quest’ultimo si stia trattando una riduzione.

Non è detto dunque che una sparata del genere possa giovare al mercato del Torino. I granata dovranno compiere diverse operazioni per rinforzare una rosa che, alla luce delle numerose partenze, ha perso titolari e valide alternative. La cessione di Bremer garantirebbe un bel gruzzoletto e portare alle lunghe questa telenovela estiva, non trarrebbe benefici a nessuno: al calciatore scontento di rimanere e esplicitamente desideroso di cambiare aria e soprattutto al Toro che, attendendo di fare cassa, rischia di non ritrovarsi al completo in vista di un campionato il cui fischio d’inizio è in programma qualche giorno prima di Ferragosto.