Il difensore brasiliano: “I tifosi lo sanno, che ho voglia di giocare la Champions, è questione di tempo”

Non c’erano dubbi: le parole di Juric nelle ultime conferenze stampa, il saluto del brasiliano dopo la partita con la Roma. Gleison Bremer prepara l’addio: tante le proposte fatte al giocatore – nonostante pochi giorni fa Vagnati abbia affermato di non averne ancora ricevute, di offerte ufficiali – che al momento sta vagliando ogni cosa. “Sto valutando le varie proposte, ma penso che non starò più al Torino”, ha detto ad Espn il difensore. Bremer ha poi raccontato dell’ultimo anno: “Avevo detto all’allenatore e al club di voler cambiare squadra, loro mi hanno chiesto di restare ancora un anno e di aiutare la squadra. ‘L’anno prossimo puoi fare il passo successivo’, mi hanno detto”. Poi ancora: “I tifosi lo sanno già che ho questa voglia, di giocare in Champions, di andare in nazionale. Ho bisogno di essere a un livello migliore. Quindi penso che sia una questione di tempo”.